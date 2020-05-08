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  4. 08 Mayıs 2020 17:40

15 aile birbirine girdi! Yaralılar var

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de karşınca olay büyüdü. 15 ailenin karıştığı kavgada 4 kişi yaralandı.

15 aile birbirine girdi! Yaralılar var
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Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi Düz Sokak’taki boş araziye kurdukları çadırlarda yaşayan yaklaşık 15 ailenin çocukları arasında kavga çıktı. Çocukların kavgasına aileler de karışınca, kavga büyüdü. Kadınların birbirine saldırdığı kavgada, 4 kişi hafif şekilde yaralandı.



Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayıran polis, çadırlar çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. 

Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda tedavi edildi.  

Olayın ardından ailelerden bazıları çadırlarını toplayarak bölgeden ayrıldı.

DHA

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