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  4. 23 Ağustos 2019 10:57

15 yaşında katil oldu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, çocukların kavgası cinayetle bitti. 15 yaşındaki A.S.G, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı arkadaşı Osman S.'yi (16) bıçaklayarak öldürdü.

15 yaşında katil oldu
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Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Biga'ya bağlı Gümüşay beldesinde meydana geldi. A.S.G. adlı erkek çocuğu ile arkadaşı Osman S. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken A.S.G., Osman S.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan Osman S., kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Sevinç'i ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Osman S., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan A.S.G. ise polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı. Gözaltına alınan A.S.G., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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