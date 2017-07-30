16'sında kaçırdı, 17'sinde öldürdü !

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 17 yaşındaki Ayşe Meşe, kendisini bir yıl önce kaçıran 32 yaşındaki S.Ç.’nin bıçaklı saldırısında öldü, kendisini korumaya çalışan babası Ali Osman Meşe yaralandı.



Olay saat 11.00 sıralarında ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Gökal Kasabası’nda meydana geldi. Saniye ve Ali Osman çiftinin iki çocuğundan biri olan Ayşe Meşe bir yıl önce S.Ç. tarafından kaçırıldı. Altı ay önce baba evine dönen Ayşe Meşe, bugün annesi ve babasıyla birlikte kasabada kurulan pazara gitti. Ayşe Meşe’nin baba evine dönmesini hazmedemeyen S.Ç. de onları takip etti.

Aile alışveriş yaparken yanlarına yaklaşan S.Ç., bıçakla Ayşe Meşe ve onu korumaya çalışan babası Ali Osman Meşe’yi yaraladıktan sonra kaçtı. Vücuduna aldığı 6 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ayşe Meşe olay yerinde ölürken, yaralı baba Ali Osman Meşe de ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kızı Ayşe’nin öldürülmesine ve eşi Ali Osman’ın yaralanmasına tanık olan Saniye Meşe, gözyaşı döktü.

Saldırgan S. Ç., bir süre sonra jandarmaya teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.