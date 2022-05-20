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  4. Anahtarlık değil, suikast silahı! Hepsi ele geçirildi

19 adet suikast tabancası ele geçirildi

19 adet suikast tabancası ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda, bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 19 adet anahtarlık şeklinde suikast tabancası ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri V.A'nın İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı.

Takibe alınan şüpheli, seyahat ettiği otobüsten indikten sonra Samsun Otogarı'nda yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 19 adet anahtarlık şeklinde ve çalışır vaziyette suikast tabancası ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor.

Etiketler suikast silahı suikast emniyet polis
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