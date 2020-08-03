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  4. 03 Ağustos 2020 21:10

19 yaşındaki genç, ağacın altında ölü bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 19 yaşındaki bir genç, ağacın altında ölü olarak bulundu. Gencin ölüm nedeni belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

19 yaşındaki genç, ağacın altında ölü bulundu
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Bayır Mahallesi Belarası mevkisinde yaşayan Ozan Çukuroğlu, ailesiyle eve yakın bir bahçede oturduğu sırada dolu yağdı. Çukuroğlu, ıslanmamak için ağacın altına geçti, diğer aile üyeleri ise eve gitti.

Ailesi, uzun süre eve gelmemesi üzerine Çukuroğlu'nu aramaya çıktı. Çukuroğlu'nu ağacın altında hareketsiz bulan aile, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemede gencin, düşerek kafasını kayaya çarptığı belirlendi. Çukuroğlu'nun cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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