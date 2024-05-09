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Meclis'te gerginlik: ''Utanmazlar, vicdansızlar''

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TBMM'de AK Partililer ile CHP'liler birbirine girdi. CHP Milletvekili Veli Ağbaba konuşması sırasında AK Parti sıralarından yükselen seslere "Utanmazlar, vicdansızlar" diye bağırarak tepki gösterdi.

TBMM'de kürsüye çıkarak bir konuşma yapan CHP Milletvekili Veli Ağbaba konuşması sırasında AK Parti sıralarından sesler yükselince sinirlerine hakim olamadı.

AK Parti sıralarına çok ağır sözlerle yüklenen Ağbaba şu ifadeleri kullandı:

"Malatya'da deprem yok diyorsan utanmazın utanmazısın, arın yok senin. Keşke gelsen bir deprem bölgesini gezsen de insanların yüzüne bir baksan. Malatya'ya gel gör nasıl rezil bir yönetim gösterdiğinizi gör. Arada bir deprem bölgesini gelin görün, ayağınız bir çamura bassın da vekil olduğunuzu anlayayım ben sizin. Selam verdiğiniz yok. Deprem döneminde birinizi yolda görmedim. Bir de utanmadan laf atıyorsunuz bana. Utanmazlar Vicdansızlar.

Etiketler CHP ak parti veli ağbaba kavga utanmazlar vicdansızlar
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