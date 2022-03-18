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2 kardeşin miras meselesinde kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

2 kardeşin miras meselesinde kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de, aralarında miras anlaşmazlığı olan 2 kardeşin sokak ortasındaki bıçaklı kavgasında kardeşlerden biri hayatını kaybederken diğeri yaralandı.

İzmir'de, aralarında miras anlaşmazlığı olan 2 kardeşin sokak ortasındaki bıçaklı kavgasında Yılmaz B. (50) yaşamını yitirdi, kardeşi İsmail B. (47) yaralandı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Gaziemir ilçesi Dokuz Eylül Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında miras kavgası olan Yılmaz ve İsmail B. kardeşler sokakta karşılaştı. 2 kardeş arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. İki kardeş de birbirlerine bıçakla saldırırken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz B.'ün hayatını kaybettiği, İsmail B.'ün ise yaralandığı belirlendi. İsmail B., Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı, Yılmaz B.'ün cansız bedeni ise savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. İsmail B.'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Etiketler izmir miras
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