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2 katlı evdeki yangın can aldı

2 katlı evdeki yangın can aldı
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Kayseri'nin Akkışla ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında 4 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti.

Yangın, öğle saatlerinde Akkışla ilçesi Şen Mahallesi'ndeki 2 katlı evde çıktı. F. Y. ve ailesinin oturduğu evde henüz bilinmeyen çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, evin bir bölümünü kapladı. Bu sırada evde bulunan F.Y., güçlükle dışarı çıkabildi. İhbar üzerine adrese, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. 4 çocuk annesi Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında 4 çocuğun ise okulda olduğu öğrenildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yarım saatte söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

DHA

Etiketler Kayseri 2 katlı ev yangın
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