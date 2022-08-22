20 kişinin ölmüştü; TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza sonrası gözaltına alınan 2 TIR şoförü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mardin’in Derik ilçesinde freni boşalan gübre yüklü TIR’ın 2 araca çarparak devrildiği kazanın ardından, yaralılara müdahale eden kalabalığın arasına bir süre sonra gübre yüklü başka bir TIR daldı. 1 polisin şehit olduğu iki kazada toplam 20 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi de yaralandı.

2 TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Katliam gibi kaza sonrasında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan iki TIR şoförü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan iki şoför tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

TIR sürücülerinden U.G.’nin ifadesinde, “Rampadan inerken yavaş yavaş frene bastım. Ancak frenlerinin tutmadığını fark ettiğimde iyice frene asıldım. Ancak araç hızını kesmeyerek aksine daha da hızlanmaya başladı. Dörtlüleri yakarak kornaya uzun uzun bastım. Önüme çıkan araçlara çarpmamak için aracın direksiyonun sağa kırdım. Ondan sonra devrildim. Bazı vatandaşların beni araçtan çıkarmaya çalıştıklarını hatırlıyorum” dedi.

Umut G. ifadesinde aracın bakımını bir ay önce yaptırdığını ve yüklediği gübrenin 27 ton olduğunu söyledi.