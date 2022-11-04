21 yıllık cinayet çözüldü! Katil zanlısı bir gün bile hapis yatmadı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 21 yıl önce kaybolan ve geçtiğimiz mayıs ayında su kuyusunda kemikleri bulunan Ayşe K.'nin bir çoban tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan çoban, dosya zaman aşımına uğradığı için serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz 28 Mayıs'ta Altınoluk Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yılanlı Dağı'ndaki su kuyusunda insana ait kemiklerin olabileceği ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 8 metre derinlikteki kuyuya itfaiye yardımı ile inen ekipler, kuyudan insana ait kemikler ile kadın çantası çıkarıldı. Çantanın içerisinde bulunan Ayşe K.'ye ait kimlik ile ilgili araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, K. için 21 yıl önce kayıp başvurusu yapıldığını belirledi.

CİNAYET AYDINLATILDI

Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren cinayet dedektifleri, o dönemde Ayşe K.'ın gasp edilen cep telefonunu takibe aldı. Ekipler, telefonda bulunan sim kartın değiştirildiğini ve telefonu çoban olduğu öğrenilen M.A.'ya ait olduğu tespit edilen sim kartla kullanıldığını belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan M.A., dosyanın 20 yıllık zaman aşımına uğraması sonucu emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

RAHŞAN AFFINDAN YARARLANMIŞ

Öte yandan, cinayet şüphelisi M.A.'nın 1988 yılında cinayet işlediği, 12 yıl hapis cezası yattıktan sonra "Rahşan affı" olarak bilinen afla cezaevinden çıktığı ve 2.5 ay sonra Ayşe K.'yi öldürüp kuyuya attığı öğrenildi.

8 YILDA 25 FAİLİ MEÇHUL OLAY AYDINLATILDI

Ayrıca, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ayşe K. cinayetinin aydınlatılmasıyla birlikte 8 yılda 25 faili meçhul cinayet olayını aydınlatmış oldu.

İHA