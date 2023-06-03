3 aylık hamile eşini 97 yerinden bıçakladı; kendisini böyle savundu

Balıkesir'de 19 yaşındaki 3 aylık hamile eşini 97 yerinden bıçaklayarak katleden zanlı mahkemede suçunu itiraf edip "şerefim ve namusum için yaptım" dedi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi 3 aylık hamile H.A.’ü (19) 97 yerinden bıçaklayarak öldüren ve tutuklu olarak yargılanan K.M.'nin (30) yargılaması devam etti.

Avukatı, K.M.'nin ruh sağlığının yerinde olmadığını, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi. Mahkeme, akıl sağlığıyla ilgili rapor ulaşmadığı için duruşmayı erteledi.

Zanlı K.M. savunmasında, ”Şerefim ve namusum için yaptım. Siz nasıl uygun görürseniz o benim kabulümdür” dedi.

Duruşma salonunda H.A. adına hiç kimsenin olmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Kamuya mal olan davada Hazal’ın avukatının dahi salonda bulunmamasının yanı sıra aile üyeleri ve kadın dernekleri de yoktu.

Zanlı K.M.'nin avukatı ise şu sözlerle müvekkilini savundu:

"Müvekkilimin uzun süre uyuşturucu kullanmasından dolayı psikolojisinin yerinde olmadığını düşünmekteyiz. Bu sebeple akıl ve ruh sağlığı hastanesine sevk edilerek rapor almasını talep ediyoruz. Müvekkilim hapishane 7 veya 8 kez koğuş değiştirdiği ve bu sebeple ruh sağlığının yerinde olmadığını adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını tutukluk halinin iptalini talep etmekteyiz."

Rapor mahkemeye ulaşmadığı için duruşma K.M.'nin tutukluğuna karar verilerek 16 Ağustos 2023 tarihine ertelendi.

İHA