32 eski polise FETÖ gözaltısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir 'FETÖ' soruşturması başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "FETÖ'nün emniyet yapılanması"na yönelik operasyonda, 3'ü ByLock kullanıcısı olmak üzere 16 eski polis hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, zanlılardan 15'ini gözaltına aldı, 1 eski polisin ise arandığı belirtildi.

Samsun merkezli Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya'da gerçekleştirilen operasyonda da 'FETÖ' irtibatı gerekçesiyle, daha önce meslekten ihraç edilen 17 eski polis gözaltına alındı.

İDARİ YARGI SINAVI SORUŞTURMASI

"FETÖ'nün 2013'teki idari yargı sınavında usulsüzlük yaptığı" iddiasıyla başlatılan soruşturmada da 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabahın erken saatlerinde 18 kişi gözaltına alındı.