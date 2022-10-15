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  4. 33 evden 3 milyonluk hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

33 evden 3 milyonluk hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

33 evden 3 milyonluk hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

İstanbul'da 33 eve girerek 3 milyon liralık hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, artan hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptığı çalışmalarda güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Kamera kayıtlarında şüphelilerin sokaklarda dolaşarak hırsızlık yapacakları evleri belirlediği, genellikle apartmanlara tırmanarak dairelere girdiği görüldü. Polis kimliklerini tespit ettiği 2 şüpheli Küçükçekmece'de gözaltına alındı. Emircan A.(19) ile Ferhat Ö.(30) isimli şüphelilerin sorgularında Esenyurt'ta 17, Avcılar'da 5, Bağcılar'da 4, Bahçelievler'de 7 olmak üzere toplam 33 evden hırsızlık yaptığı, yaklaşık 3 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı tespit edildi. Çok sayıda suç kayıtları olan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 

DHA

Etiketler istanbul hırsızlık
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