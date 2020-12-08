4 çocuk annesi kadın, baba evinde ölü bulundu

İddiaya göre, 4 çocuk annesi Duygu Y. (27) madde bağımlısı eşiyle yaşadığı tartışma sonrası çocuklarını da alarak 6 ay önce babasının Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'ndeki evine yerleşti. Dün akşam anne ve babası ile yemek yedikten sonra evin ikinci katına çıkarak erken yatacağını söyleyen genç kadın, odanın tavan kısmında bulunan demir parçasına gerdiği çamaşır ipiyle intihar etti.

Uzun süre odasından çıkmayan Duygu Y.’ı kontrol etmek için odaya giren baba, kızının asılı haldeki cansız bedeni ile karşılaştı. Büyük şok yaşayan ailenin ihbarı üzerine eve gelen polisin yaptığı incelemenin ardından Duygu Y.’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.