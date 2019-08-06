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  4. 06 Ağustos 2019 14:50

4 kişi tarafından öldüresiye dövüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 1'i kadın 4 kişi, yere yatırdıkları kişiyi bilinmeyen nedenle sopa ve coplar ile dövdü. Darbedilen kişi, canını zor kurtardı.

4 kişi tarafından öldüresiye dövüldü
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Olay, Muratpaşa'nın tarihi Üç Kapılar girişinde meydana geldi. Çiçekçi olduğu belirtilen kişi, yere yatırılıp, 1'i kadın 4 kişi tarafından sopa ve coplar ile dövüldü. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere göre, adama defalarca sopayla vurulurken, çevreden araya girip, saldırganları engelleyen olmadı. Saldırganlardan birinin, yerde yatan kişinin kolunu ters çevirdiği, diğerinin ise sopayla dirseğine vurduğu anlar, videoda yer aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntü, binlerce kullanıcı tarafından izlenip, tekrar paylaşıldı. Dövülen kişinin, saldırganlardan kaçarak, kurtulduğu öğrenildi.
 

DHA

dayak , kavga , antalya , muratpaşa
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