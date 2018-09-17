SON DAKİKA
KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'I KIZDIRACAK KENAN EVREN BENZETMESİ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 17 Eylül 2018 11:07

4 yaşındaki çocuk kabusu yaşattı: 8 kişi hastanelik oldu

Samsun'da bir evde 4 yaşındaki çocuğun çakmakla çekyatı yakması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastanelik oldu.

4 yaşındaki çocuk kabusu yaşattı: 8 kişi hastanelik oldu
A+ A-

Yangın, İlkadım ilçesinin Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın zemin katındaki dairede 4 yaşındaki çocuğun çakmakla çekyatı yakması sonucu yangın çıktı. Duman etrafı sararken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yangını büyümeden söndürdü. 

Yangında dumandan etkilenen evde bulunanlar ile aynı apartmanda oturan 4'ü çocuk 8 kişi, ambulanslarla Samsun Emniyet Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İHA

apartman , çekyat , çakmak , yangın , samsun
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM