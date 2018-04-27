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  4. 27 Nisan 2018 10:01

48 öğretmen hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı aldı.

48 öğretmen hakkında gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 48 öğretmen hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verdi.

İŞLEMLER 12 İLDE DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 48 öğretmen hakkında 27.04.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 11 ilde devam etmektedir" denildi.

 

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