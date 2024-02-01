5 kilo esrarla yakalanan zanlıdan pes dedirten ifade

Adana'da 5 kilo 250 gram esrarla yakalanan şüpheli, ''Paraya ihtiyacım olduğu için kuryelik yapıyorum'' dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Ö.'nün (36) kullandığı hafif ticari aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada narkotik köpeğinin valize tepki vermesi üzerine valizi açan ekipler, 5 paket halinde 5 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan E.Ö. emniyetteki ifadesinde, ”Paraya ihtiyacım olduğu için uyuşturucu madde taşıyıp, kuryelik yapıyorum” diyerek kendini savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA