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5 yıl 15 ay hapis cezası bulunuyordu: O şüpheli yakalandı

5 yıl 15 ay hapis cezası bulunuyordu: O şüpheli yakalandı
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Edirne’de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde 5 yıl 15 ay hapis cezası ile arama kaydı olan bir kişi yakalandı.,

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri ve asayiş timlerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Yapılan çalışmalarda şüpheli bir kişinin yapılan kimlik sorgusunda hakkında 5 yıl 15 ay hapis cezası ile arama kaydı olduğu ortaya çıktı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasını müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

 

Etiketler edirne şüpheli yakalanma
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