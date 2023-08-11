70 yaşında ölüm saçtı: 4 kişi öldü

Isparta'da 70 yaşındaki bir kişi av tüfeği ile ölüm saçtı. Dünürünün 3 oğlu ile damadını katletti...

Isparta'da H. T. (70), tartıştığı 4 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü. Hayatını kaybeden kişilerin H.T.'nin dünürünün 3 oğlu ve dünürünün damadı olduğu öğrenildi.

Olay saat 17.40 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yenicekale Köyü arazi yolunda meydana geldi. H. T. (70), aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan dünürünün oğulları İ.K. (39), O.K. (36), A.K.(27) ve yine dünürünün damadı B.D.'i (46) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Cinayetin ardından H. T., Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına giderek, cinayeti işlediği av tüfeğiyle teslim oldu. Cinayeti itiraf eden H. T., gözaltına alınırken Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Isparta Valisi Aydın Baruş da olay yerine giderek, cinayete ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

İHA