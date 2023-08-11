  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 70 yaşında ölüm saçtı: 4 kişi öldü

70 yaşında ölüm saçtı: 4 kişi öldü

70 yaşında ölüm saçtı: 4 kişi öldü
Güncelleme:

Isparta'da 70 yaşındaki bir kişi av tüfeği ile ölüm saçtı. Dünürünün 3 oğlu ile damadını katletti...

 Isparta'da H. T. (70), tartıştığı 4 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü. Hayatını kaybeden kişilerin H.T.'nin dünürünün 3 oğlu ve dünürünün damadı olduğu öğrenildi.

Olay saat 17.40 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yenicekale Köyü arazi yolunda meydana geldi. H. T. (70), aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan dünürünün oğulları İ.K. (39), O.K. (36), A.K.(27) ve yine dünürünün damadı B.D.'i (46) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Cinayetin ardından H. T., Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına giderek, cinayeti işlediği av tüfeğiyle teslim oldu. Cinayeti itiraf eden H. T., gözaltına alınırken Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Isparta Valisi Aydın Baruş da olay yerine giderek, cinayete ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

İHA

Etiketler cinayet 4 kişi öldü 70 yaşında
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bahçeli'den İYİ Parti'ye 3'üncü davet!
İstanbul'da ekmeğe ''tarife'' zammı geldi
O dünyanın en zehirlisi! Türkiye'de bir sitenin bahçesinde bulundu
Her şey değişecek! Yeni vergi sisteminin ayrıntıları belli oldu
İlk siviller Uzay'da... 45 dakikada uzaya çıktılar!
Sağanak yağışlar geri döndü... Hafta sonu hava nasıl olacak ?
İbrahim Tatlıses yeniden evleniyor
Dolar zirveye yapıştı; altında düşüş sürüyor
İkinci el araçta 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
Erdoğan'dan onlarca isimlik dev atama kararı