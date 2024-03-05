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  4. 77 yaşındaki eli bastonlu kadın katili suçunu itiraf etti

77 yaşındaki eli bastonlu kadın katili suçunu itiraf etti

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Ankara'da aile katliamı yapan 77 yaşındaki zanlı yakayı ele verdi. Polis ekipleri, eşi ve engelli oğlunu silahla öldürdükten sonra kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Olay Ankara'nın Mamak ilçesi Ekin Mahallesinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, M.Ç. (77) henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi S.Ç. (71) ve oğlu S.Ç. (31) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç. evinde bulundurduğu tabanca ile eşi ve çocuğuna ateş etti.

Tabanca seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri olay yerine geldi.

Ekipler anne ve oğlun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken şüpheli M.Ç. göz altına aldı.

Mahalle sakinlerinden Ç.A. konuya ilişkin, su içmek için uyandığı sırada 2 el silah sesi duyduğunu dile getirdi.

Ardından emniyet güçlerinin ve ambulansların geldiğini gören Ç.A., 31 yaşındaki oğul S.Ç.’in fiziksel engeli bulunduğunu iddia etti.

İHA

Etiketler katil aile cinayeti cinayet itiraf
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