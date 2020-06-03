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SAĞLIK BAKANI KOCA AÇIKLADI: BU HAFTA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI VAR MI?
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  4. 03 Haziran 2020 19:16

8 yaşındaki minik kız, sokak izninde dehşeti yaşadı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, 8 yaşındaki Damla, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokak izninde bir köpeğin saldırısına uğradı.

8 yaşındaki minik kız, sokak izninde dehşeti yaşadı
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Olay, saat 15.00 sıralarında, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İlçede oturan Damla Akbal ailesi ile birlikte, 18 yaş altı çocuklar ve gençlerin 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni kapsamında evden çıktı.

Ailesi ile birlikte meydana giden Damla'ya, burada sokak köpeği saldırdı. Ailesi ve çevredekilerin müdahalesi sonucu sokak köpeğinin saldırısından kurtulan Damla, yaralandı.

Damla Akbal, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan müdahalesinin ardından Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akbal'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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