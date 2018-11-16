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  4. 16 Kasım 2018 23:13

''80 yaşındaki annemle ilişkin var'' deyip rehin aldı

Ankara'da alkollü bir kadın, komşusunu annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ederek rehin aldı.

''80 yaşındaki annemle ilişkin var'' deyip rehin aldı
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde alkollü bir kadın, 80 yaşındaki annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusunu rehin aldı.

Dilekler Mahallesi Yeşiltepe Sokak'taki gecekonduda ikamet eden Şenay A. (53) evlerine ziyarete gelen komşuları Şerif M'yi (55) ve annesi Ayşe A'yı (80) ilişki yaşadıkları iddiasıyla rehin aldı. Şerif M, bir süre sonra Şenay A'nın dalgınlığından yararlanarak telefonla polisten yardım istedi.

TESLİM OLDU

Şenay A, olay yerine gelen polis ekibinin bir saat süren ikna çabalarının ardından kapıyı açarak emniyet güçlerine teslim oldu.

Alkollü olduğu belirlenen Şenay A. ile Şerif M. ve Ayşe A. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

AA

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