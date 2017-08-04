FETÖ'cülerin giyeceği tek tip kıyafetin rengi belli oldu
Acımasız adam hamile arkadaşını tekmeledi !
Önce aşırı sıcak, arkasından sel geliyor
İnternetten satışa ayar geliyor ! Kısıtlama kalkacak
İnternetten satışa ayar geliyor ! Kısıtlama kalkacak
Destek maaşı belli oldu; 847 TL ödenecek !
Destek maaşı belli oldu; 847 TL ödenecek !
Bakanlıkta dev operasyon: 59 gözaltı kararı çıkarıldı
Bakanlıkta dev operasyon: 59 gözaltı kararı çıkarıldı
Ünlü model canlı yayında intihar etti
Ünlü model canlı yayında intihar etti
Euro aldı başını gidiyor ! Bir rekor daha
Euro aldı başını gidiyor ! Bir rekor daha
Öğrencilere verilecek devlet desteği yeniden belirlendi
Öğrencilere verilecek devlet desteği yeniden belirlendi
Araç sahipleri dikkat ! Başvuru süresi uzatıldı; kasko da bozulmayacak !
Araç sahipleri dikkat ! Başvuru süresi uzatıldı; kasko da bozulmayacak !
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 04 Ağustos 2017 10:45

81 ilde ''eskort'' vurgunu ! 5 kadın yakalandı

Antalya'da eskort siteleri üzerinden milyonlarca liralık vurgun yapan 5 kadın gözaltına alındı.

A+ A-

Antalya'da "eskort siteleri" aracılığıyla dolandırıcılık operasyonunda 5 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınların 81 il için ayrı eskort sitesi kurduğu, başka kadınların fotoğraflarını koyarak telefon numaralarını yazarak fuhuş vaadiyle para istedikleri öne sürüldü.

'DOLANDIRILDIK' İHBARI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine farklı tarihlerde başvuran 6 kişi, "eskort sitelerinde" telefon numaraları yazılı kadınlara para gönderdiklerini belirterek dolandırıldıklarını iddia etti. Şikayetler üzerine araştırma başlatan ekipler, bir ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Konyaaltı ilçesindeki eve operasyon düzenledi.

EVİ ÇAĞRI MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRMÜŞLER

Çağrı merkezine dönüştürüldüğü belirlenen evde "M.T, T.Ç, G.T, Ş.T. ve N.Ö" isimli kadınlar gözaltına alındı.  Kadınların, 81 il için ayrı "eskort siteleri" kurdukları, sitelere başka kadınların fotoğraflarını koyup telefon numaralarını yazdıkları, hattı arayanlardan fuhuş vaadiyle para istedikleri öne sürüldü. 

BANKA HESAPLARINDA 2 MİLYON LİRA

Zanlıların, banka hesaplarında bu yolla elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 2 milyon lira bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA

eskort , dolandırıcı , internet sitesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM