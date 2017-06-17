ABD İstanbul Konsolosluğu'ndan terör saldırısı uyarısı

ABD İstanbul Başkonsolosluğu dün akşam internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak, “ABD vatandaşlarını, olası bir terör tehdidine karşı Mecidiyeköy’de, özel olarak Ağaoğlu Sokak’taki artan Türk güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirmek isteriz.

Şu aşamada konsolosluk, terör tehdidiyle ilgili yeni bilgilere sahip değil ancak ABD vatandaşlarına 28 Mart’ta yayınlanan Seyahat Uyarısı’nın hala geçerli olduğunu hatırlatırız. Bölgede yaşayan ABD’liler daha dikkatli olmalılar” denildi.





DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunun yayımladığı güvenlik mesajına ilişkin, "ABD makamları bu açıklamayı herhangi bir somut istihbarata istinaden değil, güvenlik makamlarımızca alınan mutat önlemlere dayanarak yapmıştır." ifadesini kullandı.

Müftüoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul/Şişli ve Mecidiyeköy çevresinde alınan bazı güvenlik önlemleri hakkında bir mesaj yayımlamıştır. ABD makamları bu açıklamayı herhangi bir somut istihbarata istinaden değil, güvenlik makamlarımızca alınan mutat önlemlere dayanarak yapmıştır."