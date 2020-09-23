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  4. 23 Eylül 2020 16:09

ABD'li aileyi gasp etmeye çalışan 3 kişi yakalandı

ABD'li aileyi gasp etmeye çalışan 3 hırsızın yakalanmasının detaylarını CNN Türk İstihbarat Şefi NihatUludağ, ''Güven timi ekipleri, aracın plakası incelendiğinde B harfinin aslında D olduğunu ve bu kapkaç çetesinin araç tanıma sistemini atlatmak için bu hileye gittiğini tespit etti.'' diyerek anlattı.

ABD'li aileyi gasp etmeye çalışan 3 kişi yakalandı
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ABD'li bir aileyi, Dolmabahçe Sarayı gezisi sonrası gasp etmeye çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

Yankesicilik ve dolandırıcılık büro amirliğinde gözaltında bulunan şüphelilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay anına ilişkin MOBESE görüntüleri de basınla paylaşıldı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'da Rus asıllı Amerikalı aile, geçtiğimiz günlerde gaspçıların hedefi oldu. Bir kızları olan çiftin, rehber ve minibüs şoförüyle birlikte kendilerine karşılık vermesiyle kaçan gaspçılar yakalandı.

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ gaspçılara İstanbul'da yapılan operasyonun detaylarını paylaştı. Uludağ, ''Güven timi ekipleri, aracın plakası incelendiğinde B harfinin aslında D olduğunu ve bu kapkaç çetesinin araç tanıma sistemini atlatmak için bu hileye gittiğini tespit etti.

Bu gelişme üzerinde soruşturmada bir üst halkaya geçildi. Bu aracın Samet Tanrısevergil'e ait olduğu belirlendi. Bu kişinin henüz 19 yaşında ve 45 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ve operasyon ekipleri Şişli'deki eve operasyon düzenledi ve olaya karışan üç kişiyi gözaltına aldı.'' ifadelerini kullandı.

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