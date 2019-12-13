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  4. 13 Aralık 2019 17:52

Acı rapor geldi! Fatih'teki 4 kardeşin ölüm nedeni açıklandı!

Geçtiğimiz ay İstanbul Fatih'te yaşadıkları evde ölü olarak bulunan 4 kardeşin Adli Tıp Raporu açıklandı. Rapora göre 4 kardeşin siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğü resmiyet kazandı.

Acı rapor geldi! Fatih'teki 4 kardeşin ölüm nedeni açıklandı!
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Fatih'teki apartmanın birinci katında oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin evinin kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı notu gören komşuları durumu polise bildirmiş ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Kilitli olan kapı çilingir yardımıyla açıldığında 4 kardeş de ölü bulunmuştu.

4 kardeşin ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu incelemesini tamamladı. Kardeşlerin siyanür zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.
 

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