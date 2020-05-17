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  4. 17 Mayıs 2020 17:16

Acil Servis açılışında sosyal mesafeyi silip attılar

Muğla Valisinin ve AK Partililerin, Menteşe Devlet Hastanesi Acil Servisi'nin açılışını yaparken, sosyal mesafeye hiçe saymaları dikkat çekti.

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Muğla Valisi Esengül Civelek, tadilatı tamamlanan ve hizmete giren Menteşe Devlet Hastanesi Acil Servisini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Fakat ortaya çıkan görüntülerde sosyal mesefe sıfıra inerken, koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ile çok sayıda bürokratın katıldığı açılışta, Taksim meydanını aratmayan görüntüler ortaya çıktı. 

Bu arada Muğla Valisi Esengül Civelek'in Muğla Valiliği resmi sayfasında vatandaşa yönelik sosyal mesafe uyarıları verdiği ancak kendisinin acil servis açılışındaki görüntülerinin mesajlarıyla uyuşmadığı ise dikkatlerden kaçmadı.

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