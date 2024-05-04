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Acil serviste şiddet: Doktoru dövdüler

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Çankırı Devlet Hastanesi'nde acil serviste görevli bir doktor, hasta yakını tarafından saldırıya uğradı.

Olay, dün gece saatlerinde Çankırı Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. ile eşi M.K. sağlık problemleri için Çankırı Devlet Hastanesine gitti. F.K.'yi muayene eden Uzman Dr. S.K., hastanın durumu ile ilgili M.K.'ye bilgi verdi. Hastanın durumuyla ilgili bilgi verirken sinirlenen M.K., Uzman Dr. S.K.'ye saldırdı. Güvenlik görevlilerin hızlı müdahalesi ile saldırgan uzaklaştırıldı. Olayın ardından uzman doktorun şikayeti üzerine saldırgan M.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya'nın uzman doktora 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundukları öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Etiketler çankırı devlet hastanesi hastane Çankırı Acil servis acil servis doktoru saldırı
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