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  4. 20 Kasım 2018 07:30

Ada bu vahşeti konuşuyor ! Eşini boğup, kendisine elektrik verdi

KKTC'de, tartıştığı eşini yatağında kabloyla boğan koca, ardından kendisine elektrik vererek intihar etti.

Ada bu vahşeti konuşuyor ! Eşini boğup, kendisine elektrik verdi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Hasan Yılmaz Karasalih (63) tartıştığı eşi Sevinç Karasalih'i (60) yatakta kabloyla boğdu, ardından da kendisine elektrik vererek intihar etti. KKTC'yi karıştıran bu korkunç olayın öncesinde Hasan Yılmaz Karasalih'in kız kardeşini arayarak, "Hem Sevinç'i hem de kendimi öldüreceğim" dediği öne sürüldü.

Gönyeli'de bir apartmanda oturan Hasan Yılmaz Karasalih, eşi Sevinç Karasalih ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Hasan Yılmaz Karasalih, eşi Sevinç Karasalih'i yatakta kablo ile boğdu. Cinayetin ardından iddiaya göre, bir ucu açık kablonun fişini prize sokan Hasan Yılmaz Karasalih, kabloyu kendisine dolayıp vücuduna akım vererek intihar etti. Karasalih'in eşini öldürmeden önce kız kardeşini arayarak, "Hem Sevinç'i hem de kendimi öldüreceğim" dediği öne sürüldü.

POLİSİN İLK İNCELEMESİ TAMAMLANDI

KKTC'de, Hasan Yılmaz Karasalih'in eşi Sevinç Karasalih'i yatakta kabloyla boğup, intihar etmesinin ardından, polis, olayla ilgili ilk inceleme sonucunu açıkladı. İncelemede, Sevinç Karasalih'in 'bağla boğma sonucu gelişen havasız kalma', Hasan Yılmaz Karasalih'in ise 'vücudundan elektrik akımı geçmesi' sonucu öldüğü belirtildi.

2 çocuk ve 3 torun sahibi Hasan Yılmaz Karasalih ve Sevinç Karasalih'in cenazelerinin yarın öğle namazının ardından Başkent Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

DHA

kktc , intihar , kadın cinayeti
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