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Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu
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Adana'da uyuşturucu tacirlerine yönelik üç adrese operasyon düzenlendi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satanların tespit edilip yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

 Ekipler, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki üç adrese düzenlediği operasyonda 73,33 gram kokain, 9 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap, reçeteyle satışı yapılan 169 uyuşturucu etkili hap, 0,47 gram eroin, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirdi.

Adreslerdeki şüpheliler Hasan Ç, Mehmet Y. ve Ozan A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler uyuşturucu adana operasyon
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