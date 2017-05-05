Adana'daki ''katliam geliyorum'' demiş ! Sevgilisi anlattı

Adana’da emekli vali olan eniştesi, 2 halası ile 2 kuzenini öldürüp intihar eden 39 yaşındaki Suphi Denizhan Dener’in sevgilisi 25 yaşındaki Hanım Kaya’nın, polise verdiği ifadesindeki bir detay, katliamın 2 yıl öncesinden ’geliyorum’ dediğini ortaya çıkardı. Çöktüğü görülen Hanım Kaya, Dener’in 2 yıl önce sinirli bir anında kendisine ’Halalarımı katledeceğim’ dediğini ileri sürdü.

Kurtuluş Mahallesi’nde 3 Mayıs akşamı kız isteme görüşmesi için bir araya geldikleri emekli vali olan eniştesi 76 yaşındaki İsmet Metin, halası 68 yaşındaki Nurşen Metin, kızları 41 yaşındaki Senem Metin, kendisini büyüten diğer halası 66 yaşındaki Gönül Cengiz ile onun oğlu 38 yaşındaki Suphi Cumhur Cengiz’i öldürüp intihar eden Suphi Denizhan Dener’in sevgilisi Hanım Kaya’nın polise verdiği ifadesi ortaya çıktı. Adana’da oturduğunu ve işsiz olduğunu söyleyen ve çevresine ’Zeynep’ adıyla tanınan Hanım Kaya, yaşananları tek tek anlattı. Katliamdan yaklaşık 2 ay önce Suphi Denizhan Dener’in kendisine halalarının geleceğini anlattığını belirten Hanım Kaya, "25 Mayıs’ta ailemden istemek için geleceklerini söylemişti. 10 gün önce de halası Gönül Cengiz ve eşi Metin Cengiz ile Hatay’a geldiklerini bana söylemişti. Ayrıca 2 Mayıs’ta da Adana’ya geleceğini söylemişti. Hatta halası ve eşinin Adana’ya gelmek için karar veremediklerini, sinirlendiğini söylemişti ama bana haber vermedi" dedi.

’HALALARIMI KATLEDECEĞİM, BENİ SİNİRLENDİRİYORLAR’ DİYORDU

Sevgilisi Suphi Denizhan’ın Hatay’da halası Gönül Cengiz ve oğlu Suphi Cumhur Cengiz ile birlikte oturduğunu Adana’da da evi olduğunu da anlatan Hanım Kaya ifadesinde şunları söyledi:



"Bunlarla bir sorunu olup olmadığını bana anlatmazdı. Halası Nurşen Metin ve eşi İsmet Metin ile aralarında bir sorun olup olmadığını bilmiyorum. Bana bugüne kadar herhangi bir şey söylemedi. İki sene önce Suphi Denizhan ile konuştuğumuzda sinirli bir hali olduğu zaman ben sormuştum. Bana akrabalarını yani ’Halalarımı katledeceğim, beni sinirlendiriyorlar’ diyordu. Ben de ’Neden böyle konuşuyorsun?’ dediğimde, ’Hiç böyle bir şey yapar mıyım? Şaka yapıyorum’ diyordu. Ancak halaları ile ne sorun yaşadığını söylemiyordu. Bugünkü olayın da neden kaynaklandığı konusunu bilmiyorum. Ankara’da oturan halası Nurşen Metin ve eşi İsmet Metin ile birlikte kızları Sinem Metin’in de beni istemek için Adana’ya geleceklerini, Suphi Denizhan Dener bana bir ara söylemişti. 2 gün sonra, yani cuma günü kahvaltı yapacaktık. O zaman beni tanıştıracaktı. İkimizin arasındaki konuşmalarda ara sıra ben Suphi Denizhan’a ’Halaların hadi beni beğenmezse’ diyordum. Suphi Denizhan da bana ’Seni beğenmeyecekler de kimi beğenecekler’ diye söylüyordu."

’NEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIĞINI BİLMİYORUM’

Olay günü konuşmalarında Suphi Denizhan’ın Hatay’da olduğunu bildiğini de vurgulayan Hanım Kaya, ifadesini şöyle sürdürdü:

"3 Mayıs’ta saat 16.35’te Suphi Denizhan beni aradı. Bir apartman kapıcısı ile bana para yolladığını, ’Bu para ile üzerine kıyafet alırsın, tanışmada seni güzel görsünler’ dedi. Saat 19.17 sıralarında Suphi Denizhan ile tekrar telefonla konuştum. Bana ’1-2 gündür halalarıma sinirlendiğim için seni arayamadım, seni ihmal ettim. Kendine iyi bak. Seni seviyorum’ dedi. Ben de ’Sende bir haller var galiba’ dedim ve telefonu kapattık."

AİLESİNDEN BENİ İSTEMEYEN VARSA BİLMİYORUM

Bu konuşmadan 20 dakika sonra ortak tanıdıkları taksiciyi aradığını anlatan Hanım Kaya, ifadesinde olayı nasıl öğrendiğini ise şöyle anlattı:

"Taksici ağabey bana, ’Suphi Denizhan Dener, 2- 3 gündür Adana’da hatta 1 saat kadar önce eve çıktı’ dedi. Ben de taksiciye, ’Suphi Denizhan eve çıktıysa gel beni al’ dedim. Taksici saat 20.05’te geldi, beni evden aldı, taksiye bindim. Bu sırada taksici, Suphi Denizhan’ın Adana’ya geldiğini söyleyerek, ’Belki ailesi ile sorunu vardır ondan dolayı sana söylememiştir, kafana takma’ dedi. Ben de, ’Ağabey zaten oraya gidince yukarı çıkmam, zile basarım, Suphi Denizhan’ı aşağıya çağırırım, konuşurum. Eğer bir sorun varsa yukarıya çıkmayayım’ dedim. Taksi ile apartmanın önüne geldik. Polisler vardı. Polisler bana ’Suphi Denizhan Dener’in kız arkadaşı mısın?’ dedi. Ben de ’evet’ dedim. Daha sonra yukarıya çıktım. Polisler çilingir bekliyorlardı. Sonra beni emniyete getirdiler. Ben Suphi Denizhan’ın halalarını, eniştelerini ve çocuklarını hiç görmedim, onlarla tanışmadım. Ailesi ile ilgili bir şey sorduğumuzda konuşmazdı ve konuyu kapatırdı, ’Her şeyin yeri ve zamanı var’ derdi. Suphi Denizhan Dener’in ailesinden beni istemeyen varsa bilmiyorum. Zaten ailesiyle yüz yüze tanışmadım. Suphi Denizhan Dener’in neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum, hiç şüphelenmedim."

HATAY’DA TOPRAĞA VERİLİYOR

Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edilen Gönül Cengiz ve oğlu Suphi Cumhur Cengiz’in cenazeleri toprağa verilmek üzere Asri Mezarlığa getirildi. Emekli Vali İsmet Metin, eşi Nurşen Metin, kızları Senem Metin’in cenazeleri ise Kanada’daki kızının gelmesinin ardından yarın toprağa verilecek. Anne ve babası yıllar önce ölen ve kardeşi de olmayan Suphi Denizhan Dener’in cenazesinin ise dayıları tarafından teslim alınıp, daha sonra toprağa verileceği bildirildi.