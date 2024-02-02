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Adliyede 41 milyon TL'lik ''ponzi'' vurgunu

Adliyede 41 milyon TL'lik ''ponzi'' vurgunu
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İstanbul'da Anadolu Adliyesi'nde 12 kişinin yüksek kar vaadiyle 41 milyon lira dolandırıldığı ortaya çıktı. Savcılık, dosyanın şüphelilerinden adliyede eskiden mali işler müdürü olarak çalışan bir kişi ve yeğeni hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istedi.

Anadolu Adliyesi'nde görevli eski Mali İşler Müdürü Y.K.'nın adının karıştığı yeni bir dolandırıcılık olayı gün yüzüne çıktı.

İddialara göre, emlak alım-satım işleri yapan K.E., 2022-2023 yılları arasında büyük paralar kazandığını iddia ederek müştekilerden yüksek kar vaadiyle para topladı ancak bu paraları geri iade etmedi. Ponzi sistemi adı verilen dolandırıcılık yöntemini kullanan K.E., o dönem Anadolu Adliyesi Mali İşler Müdürü olan Y.K.'nin desteğiyle hareket ettiğini söyledi. Y.K.'nin yeğeni B.A.'nın da olaya dahil olduğu belirtiliyor.

İddianameye göre, şüpheliler avukat B.Y.'den 15 milyon 500 bin lira, müşteki S.V.'den 5 milyon lira, müşteki D.Ş.'den 3 milyon lira, müşteki S.Ü.'den 850 bin lira olmak üzere toplam 12 kişiden 41 milyon 665 bin lira para aldılar. Tanık ifadelerine göre, K.E.'nin Anadolu Adliyesi'nde görevli eski Mali İşler Müdürü Y.K. ile ilişkisi olduğu ve bu bağlamda müştekilere "Arkamda Y. var, bana bir şey olmaz." dediği ifade ediliyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, K.E.'nin yüksek kar vaadiyle insanlardan para toplayarak ponzi sistemiyle dolandırıcılık yaptığı, Y.K.'nin desteğiyle müştekilerde güven oluşturduğu belirtiliyor.

SİSTEM NEDEN ÇÖKTÜ?

İddianamede, şüphelilerden Y.K. ve B.A.'ya 10'ar yıl hapis cezası istenirken, K.E.'nin ise 12 müşteki adına nitelikli dolandırıcılık suçundan 120 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Başlangıçta ödeme yapan kişilere geri ödeme yapılabildiği, ancak yüksek kar vaadinin gerçekleşmemesi nedeniyle sistemin çöktüğü ifade ediliyor.

 

DHA

Etiketler ponzi adliye 41 milyon tl vurgun
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