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AFAD duyurdu: Balıkesir'de korkutan deprem

AFAD duyurdu: Balıkesir'de korkutan deprem

AFAD'ın açıkladığı son verilere göre Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem derinliği 13.62km olarak kaydedildi.

Balıkesir'de meydana gelen deprem bazı bölgelerden hissedildi ve korkuya neden oldu.

3.5 büyüklüğündeki depremin Türkiye saati ile 15.36'da gerçekleştiği bildirildi.

Etiketler deprem balıkesir
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