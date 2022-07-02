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AFAD'tan 6 ilimiz için orman yangını uyarısı

AFAD'tan 6 ilimiz için orman yangını uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Muğla, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’de hafta sonu etkili olacağı tahmin edilen şiddetli rüzgarın yarattığı orman yangını riskinden dolayı vatandaşları ateş yakmama konusunda uyardı.

AFAD, Ege Bölgesi’nde hafta sonu öngörülen şiddetli rüzgar nedeniyle Twitter’dan şu açıklamayı yayınladı:

 “Muğla, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerimizde haftasonu etkili olacağı tahmin edilen şiddetli rüzgarın orman yangınını riskini artıracağından, vatandaşlarımızın orman alanlarında piknik, tarla temizliği ve anız sebepleriyle kesinlikle ateş yakmaması, görülen ateş veya dumanı 112’ye bildirmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

 

Etiketler afad orman yangını yangın orman alarm uyarı
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