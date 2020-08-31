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  4. 31 Ağustos 2020 19:41

Afyonkarahisar'da DAEŞ operasyonu! 4 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da DAEŞ operasyonu! 4 şüpheli tutuklandı
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Irak ve Suriye uyruklu 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda 5'i Irak 2'si Suriye uyruklu 7 zanlı gözaltına alınmıştı.

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