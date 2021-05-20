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Afyonkarahisar’da korkutan yangın: 20 araçla müdahale

Afyonkarahisar’da korkutan yangın: 20 araçla müdahale

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde ‘pelet’ diye adlandırılan sıkıştırılmış malzemeden kalorifer yakıtı üretilen tesiste çıkan yangına 20 itfaiye aracı ile müdahale edildi.

Sultandağı ilçesinde bulunan ve kamışı sıkıştırarak kalorifer yakıtı üretilen özel bir firmaya ait tesiste saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

20 İTFAİYE ARACI SEVK EDİLDİ
Yangının ardından bölgeye 20 aracı ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor.

Yangın bölgesine intikal eden Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, yangının kısa sürede kontrol altına alınabilmesi için çalışmaları bizzat kendisi koordine ediyor.

Etiketler afyonkarahisar yangın kalorifer yakıtı
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