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  4. Afyonkarahisar’da ''torbacı'' operasyonu: 5 gözaltı

Afyonkarahisar’da ''torbacı'' operasyonu: 5 gözaltı

Afyonkarahisar’da ''torbacı'' operasyonu: 5 gözaltı

Afyonkarahisar’da ‘torbacı’ diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar’da ‘torbacı’ diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, operasyonda değişik türlerde uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon polis tarafından kent merkezi Erenler mahallesinde yapıldı. Bölgede torbacılara yönelik çalışma yapan ekipler takibe aldıkları H.K., C.K., H.S.A. ve E.Y.A., isimli şahısları gözaltına aldı. Ardından bir adrese baskın düzenleyen ekipler evde yaptıkları aramada 31 gram metamfetamin, 18 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Ayrıca evde bulunan Y.Y., isimli şahısta gözaltına alındı. Yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Etiketler uyuşturucu oeprasyon
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