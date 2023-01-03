Ağabeyini öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Aydın'da, tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülçin U.'nun, emniyetteki ifadesinde, ''Sinirlerime hakim olamadım ve kendimi de korumak amaçlı bıçak aldım. Maksadım öldürmek değildi'' dediği öğrenildi.

Olay, pazar günü saat 02.30 sıralarında, Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu 2'nci sınıf öğrencisi Gülçin U.'yu, 31 Aralık'ta, Ankara'da yaşayan annesi Fadime U., ağabeyi Onur U. ile gelinleri Sıla U. ziyarete geldi. İddiaya göre, yılbaşı gecesi aile üyeleri ile Gülçin U. arasında, eski sevgilisi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Gülçin U., mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini göğsünden bıçakladı. Onur U. hayatını kaybetti, Gülçin U. da gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından Gülçin U., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emniyetteki ifadesi ortaya çıkan Gülçin U.'ın, "Ağabeyim ile eski erkek arkadaşım yüzünden tartıştım ve çok sinirlendim. Onunla görüşmemi istemiyordu. Bu nedenle kavga etmeye başladık. Sinirlerime hakim olamadım ve kendimi de korumak amaçlı bıçak aldım. Maksadım onu öldürmek değildi. Kendimi korumak istedim, çok pişmanım" dediği öğrenildi.

DHA