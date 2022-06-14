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  4. Ağrı'da şoke eden olay! Duvarı delerek 1 milyon TL'lik...

Ağrı'da şoke eden olay! Duvarı delerek 1 milyon TL'lik...

Ağrı'da şoke eden olay! Duvarı delerek 1 milyon TL'lik...

Ağrı'da, bir kuyumcunun duvarını delerek 1 milyon TL değerinde altın çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

Ağrı'da, bir kuyumcunun duvarını delerek 1 milyon TL değerinde altın çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı. E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 16 Mayıs günü Leylekpınarı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda duvarı delerek içeri giren şüpheliler, yaklaşık 1 milyon TL değerinde altını çalıp, kayıplara karıştı. İş yerinin çalan alarmı sonrası bölgeye gelen bekçiler, kuyumcunun arkasındaki kapının açık olduğunu belirledi. Ekiplerce yapılan incelemede kuyumcuya bitişik duvarın delinerek soygunun gerçekleştirildiği tespit edildi.

2 ŞÜPHELİDEN 1'İ YAKALANDI
Polis, olayın ardından şüphelilerin kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında şüphelilerinden birinin E.Y. isimli kişi olduğu belirlendi. E.Y., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

 

Etiketler duvar ağrı hırsızlık
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