Ağustos ayında 40 kadın öldürüldü

Erkekler, Ağustos’ta en az, 89 kadına şiddet uyguladı. En az altı kadına tecavüz eden erkekler; 42 kadını da seks işçiliğine zorladı. En az 19 çocuğa cinsel istismarda bulunan erkekler; 14 kadını da taciz etti.

Erkekler, 2019’un ilk sekiz ayında en az 224 kadını öldürdü, 37 kadına tecavüz etti, 367 kadını seks işçiliğine zorladı, 152 kadını taciz etti, 158 çocuğu istismar etti. Erkekler 2019’un ilk sekiz ayında 401 kadına da şiddet uyguladı.

Erkekler, 2018’in ilk sekiz ayında en az 160 kadın ve 8 çocuk öldürmüş, 46 kadına tecavüz etmiş;140 kadını taciz etmiş;351 kadına zorla seks işçiliği yaptırmış; 260 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuş; 280 kadını yaralamıştı.

Ağustos’ta en az 12 kadın (İstanbul -2-, Çorum, Kütahya, Mardin, Adana, Uşak, Edirne, Ardahan, Siirt, Niğde, Bayburt) şüpheli bir şekilde yaşamını kaybetti.

Çanakkale’de bir kadın intihara sürüklendi. İzmir ve Aydın’daki iki kadının ölümü de basına “şüpheli intihar” olarak yansıdı.

KADIN CİNAYETLERİ

bianet’in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler, Ağustos 2019’da en az 40 kadını ve kadınların yanlarında bulunan altı erkeği öldürdü. Erkekler, geçen yıl aynı ay, 20 kadını öldürmüştü.

Ağustos’ta, erkeklerin öldürdüğü kadınlardan birinde erkeğin uzaklaştırma kararı vardı. Bir kadın da öldürülmeden önce, en az iki defa koruma talebinde bulunmuştu ancak talepleri, kabul edilmemişti.

Öldürülen kadınlardan biri sığınma evinde kalıyordu. Öldürülen kadınlardan ikisinin zihinsel engeli vardı. İki kadını öldüren iki erkek, kadınlara sistematik olarak işkence ediyordu.

Erkekler, dört kadını ayrılmak istediği/barışmak istemediği, iki kadını kıskançlık, bir kadını kendisine hakaret ettiği, bir kadını para vermediği, bir kadını arkadaşı ayrılmak istediği, bir kadını icralık ev, bir kadını da namus bahanesiyle öldürdü. Erkeklerin 29 kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı.

Kadınların yüzde 47’sini kocaları,eski kocaları öldürdü.

En az 19 kadını kocası/eski kocası, 12 kadını akrabaları (birini babası, üçünü abisi, ikisini kocasının babası, birini torunu, ikisini oğlu, birini damadı), üç kadını sevgilisi, bir kadını arkadaşının sevgilisi, bir kadını patronu, bir kadını evine giren hırsız, bir kadını aynı köyden komşusu, birini ev sahibi öldürdü. Bir kadını öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Kadınların yüzde 50’si ev içinde öldürüldü.

Erkekler, 20 kadını ev içinde, 14 kadını kamusal alanda (sokak, işyeri, restoran, boş arazi) öldürdü. Erkeklerin, altı kadını nerede öldürdüğü basına yansımadı.

Erkekler, 25 kadını silahla, dokuz kadını kesici aletlerle öldürdü. Erkekler, iki kadını hem boğarak hem de kesici aletle öldürdü. Bir kadını asitli suyla öldüren erkekler, bir kadını darp ederek, bir kadını da boğarak öldürdü. Bir kadının öldürülme şekli basına yansımadı.

ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET

bianet’in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; Kayseri, Antalya ve İstanbul’da üç baba, çocuklarına şiddet uyguladı. Denizli ve Çanakkale’de bir erkek sokakta oynayan bir kız çocuklarını kaçırmaya çalıştı.

Samsun’da ise bir kız çocuğu kaçırıldı. Ankara’da boşanma aşamasındaki baba, iki kızını kaçırdı.

Bursa’da bir baba, kızını darp etti. Eskişehir’de de bir baba iki çocuğunu darp etti. Diyarbakır’da bir çocuk intihara sürüklendi. Bursa’da bir çocuk ölümü basına “şüpheli” olarak yansıdı. Kayseri’de de iki çocuğun inşaattan atlaması basına “şüpheli intihar girişimi” olarak yansıdı.

Denizli’de 17 yaşındaki bir genç 15 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü. Öldüren çocuk gözaltına alındı. (Akran şiddeti)

Denizli’de iki kız çocuğundan haber alınamıyor.

CİNSEL SALDIRI

bianet’in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler, Ağustos’ta en az altı kadına tecavüz etti. Bu sayı, geçen yıl aynı ay dörttü.

Ağustos 2019’da erkeklerin tecavüz ettiği kadınlardan biri zihinsel engelleydi. Erkekler bir kadına da (Antalya) tecavüz girişiminde bulundu.

Beş kadın, kendilerine tecavüz eden erkekleri tanımıyordu. Bir kadına da bindiği taksideki şoför tecavüz etti.

Erkekler, iki kadına arabada, bir kadına parkta, bir kadına ormanlık alanda, bir kadına da ormanlık alanda tecavüz etti. Erkeklerin bir kadına nerede tecavüz ettiği basına yansımadı.

Ağustos’da erkekler, en az 42 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 13’tü. Ağustos 2019’da seks işçiliğine zorlanan kadınlardan, 35’i Türkiye vatandaşı değildi. Vakarladan birinde, kadınlar silah zoruyla seks işçiliğine zorlanmıştı.

bianet’in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler, Ağustos’ta en az 14 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay 10’du.

Bir kadını sahte diş hekimi, bir kadını akrabası, bir kadını komşusu taciz etti. En az 11 kadını taciz eden erkeklerin yakınlık derecesi basına yansımadı ve ya “bir erkek” olarak yansıdı.

Erkekler, iki kadının görüntüsünü videoya çekerek taciz etti, bir kadının da evini gözetledi. Bir kadını sosyal medya üzerinden taciz eden Erkekler, 10 kadını sözle-fiziki yollardan taciz etti. Erkekler sekiz kadını sokak, market gibi kamusal alanlarda. Bir kadını internet üzerinden, bir kadını iş yerinde, beş kadını da evde taciz etti.

Erkekler, Ağustos’ta aralarında erkek çocukların da olduğu en az 19 çocuğa cinsel istismarda bulundu. Geçen yıl, aynı ay bu sayı 29’du.

ÇOCUK İSTİSMARI

Çocuklar kendilerine cinsel istismarda bulunanlardan 13’ünü tanımıyordu. Üç kız çocuğunu akrabası, iki çocuğu da komşusu istismar etti. Bir çocuğu alışverişe gittiği market sahibi istismar etti.

Erkeklerin sekiz çocuğu nerede istismar ettiği basına yansımadı. Erkekler, dört çocuğu sokakta, iki çocuğu evde, bir çocuğu arabada, bir çocuğu parkta, bir çocuğu kafede, bir çocğu markette, bir çocuğu da sosyal medyada istismar etti.

Taciz edilen çocuklardan biri, mendil satıyordu.

Erkekler, Ağustos’ta en az 89 kadına şiddet uyguladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 32 idi.

Ağustos’ta 2019’da erkeklerin şiddet uyguladığı kadınlardan en az üçünün koruma kararı vardı. En az üç kadın koruma talep etmesine rağmen talebi kabul edilmemişti. Kadınlardan biri 19 yıl şiddet görmüş ve 10 kez koruma talep etmişti. En az üç erkek şiddeti vakasında erkekler, kadınların evlerini yaktı.

Erkekler, en az altı kadını da öldürmek, şiddet uygulamak ve fotoğraflarını sosyal medyada yaymakla tehdit etti.

ŞİDDET

bianet’in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, Ağustos’ta en az 62 kadına, koca/sevgili/eski koca ve dini nikahlı kocası, dokuz kadına oğlu/abisi gibi akrabaları, iki kadına komşusu, iki kadına kızının sevgilisi, bir kadına bindiği taksinin şoförü, bir kadına patronu şiddet uyguladı. En az 12 kadına şiddet uygulayan erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, üç kadına barışmak istemediği/boşanmak istediği “bahanesi” ile şiddet uyguladı. Dört kadına para, bilezik vermediği bahanesi ile şiddet uygulayan erkekler, iki kadına kıskandığı için şiddet uyguladı.

Erkekler bir kadına cinsel ilişkiye girmeyi kabul etmediği için, bir kadına annesinden kalan mirası reddettiği, bir kadına ailesini görmek istediği, bir kadına eve geç geldiği, bir kadına da sosyal medya paylaşımlarını “bahane” ederek şiddet uyguladı. Erkeklerin 74 kadına şiddet uygulama “bahanesi” basına yansımadı.

Erkekler, 30 kadına ev içinde, 19 kadına da sokak, iş yeri, park, sahil, taksi gibi kamusal alanlarda şiddet uyguladı. Erkeklerin 40 kadına nerede şiddet uyguladığı basına yansımadı.

Erkekler, 50 kadına darp ederek şiddet uyguladı. En az iki kadını silahla yaralayan erkekler, beş kadını bıçakladı. Erkeklerin 32 kadına uyguladığı şiddet şekli basına yansımadı.



