AIDS hastasının yanına yaklaşamadılar !

Antalya’da AIDS hastası olduğu iddia edilen bir kişi, diş hekimliği fakültesine alınmadığını öne sürerek bir anda bıçakla kendine zarar vermeye başladı. AIDS hastası olduğu için polis ve sağlık ekibinin müdahale edemediği şahsı olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı Ali Çam ikna etti. Polis ve sağlık ekiplerinin ellerinde eldivenle takip ettiği olayda kimse şahsa yaklaşmaya cesaret edemedi.

Bugün saat 10.20 sıralarında Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 40 yaşındaki İsmail R., dişini tedavi ettirmek için fakültenin önüne geldi. Kapıda bulunan görevliler tarafından içeriye alınmadığını iddia eden İsmail R., görevlilerle tartışmaya başladı. Şahıs tartışma sırasında bir anda üstünü çıkartarak cebinden çıkardığı bıçakla kendini kesmeye başladı. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için güvenlik şeridi oluştururken, fakülteye giriş ve çıkışlar durduruldu. Polisin ikna çabalarına aldırış etmeyip tehditler savuran İsmail R., defalarca karın bölgesini ve kollarını bıçakladı. AIDS hastası olduğu için kimsenin müdahale edemediği İsmail R. ‘kimliğimi verin, savcıyı çağırın’ diye bağırmaya başladı.