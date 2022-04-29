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Aile katliamı: Eşine ve oğluna kurşun yağdırdı

Aile katliamı: Eşine ve oğluna kurşun yağdırdı

Osmaniye'de gerçekleşen olayda gözü dönen bir baba, oğlunu ve eşini tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü Karayusuflar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer S. nedeni bilinmeyen bir durumdan dolayı eşi Ayşe S. (48) ve oğlu Mehmet S. (20) ile tartıştı.

EŞİNE VE OĞLUNA KURŞUN YAĞDIRDI
Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer S. yanında bulundurduğu tabanca ile eşi Ayşe S. ve oğlu Mehmet S.’ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan anne Ayşe S. olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Mehmet S. ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet S. de hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı baba Ömer S. olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri zanlıyı yakalama çalışması başlattı. 

Etiketler osmaniye baba ölüm
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