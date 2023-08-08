Ailesini katledip, cezaevinde intihar etti

Denizli'de eşini ve 4 yaşındaki üvey çocuğunu korkunç bir şekilde öldürdükten sonra yakalanarak cezaevine konulan zanlı cezaevinde intihar etti.

Denizli’nin Tavas ilçesinde tartıştığı eşi ve 4 yaşındaki üvey oğlunu bıçaklayarak öldüren zanlı cezaevinin tuvaletinde intihar etti.



6 Şubat’ta depreminin ardından Kahramanmaraş’tan ailesiyle birlikte Yaka Mahallesi’ne taşınan Ü.A. (26), 26 Ocak 2022 tarihinde B.A. (24) ile dünyaevine girerek ikinci evliliğini yaptı. Genç kadın, bir süre sonra ilk evliliğinden olan çocuğu Ü.A.’ün (4) velayetini eski kocasından almak istedi. 1 hafta önce eski eşinden çocuğunun velayetini almak için dava açan ve barodan avukat tutan B.A.’ın bu girişimi 1,5 yıllık kocası Ü.A. ile kendisini boşanma aşamasına getirdi.

Yeni evli çift arasında velayet nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi sonucu, inşaat işçisi olan Ü.A., "İkiniz geberteceğim" diyerek, eline geçirdiği bıçakla eşini ve üvey çocuğunu kovaladı. Çocuğunu kucağına alan anne balkona doğru hareket ettiği esnada onları yakalayan Ü.A., elindeki bıçakla eşine ve ardından 4 yaşındaki çocuğu defa bıçağı sapladı.

Genç kadın ve küçük çocuk kanlar içerisinde yere yığılırken, bağırış seslerini duyan komşuların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. İlk önce kapıyı kilitleyerek ekiplerin içeri girmesini engelleyen Ü.A., daha sonra kapıyı açtı. Sağlık ekipleri, kanlar içerisinde yerde yatan B.A. ile Ü.A.’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ile oğlunun cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Gözaltına alınan Ü.A., ifade işlemlerinin ardından tutuklanmak üzere cezaevine gönderildi. Dün gece otopsi işlemleri tamamlanan anne oğul, toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı. Büyük umutlarla evlendiği Ü.A. tarafından öldürülen B.A. ile katili olan kocasından geriye sosyal medya hesabından paylaştıkları mutluluk sözleri kaldı.

Severek evlendiği kocası için "Ben yolumu kalbinde buldum" diye paylaşım yapan B.A.’a, Ü.A.’ın, "Gülüşünle hayatıma baharlar açıyor." diyerek cevap verdiği görüldü.

Kocabaş Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ü.A.’ın, sabah saatlerine doğru girdiği tuvalette kendisini iple astığı öğrenildi. Akpınar’ın cenazesi, incelenmek üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazenin memleketi Kahramanmaraş’a gönderileceği bildirildi.