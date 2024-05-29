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AJet uçağı farklı ile indi, yolcular isyan etti

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Ankara-Gaziantep uçuşu yapan Türk Hava Yolları'nın alt şirketi AJet firmasına ait uçağa binen yolcular, gece geç saatlerde Adana Havalimanı'na indirilince duruma tepki gösterdi.

İddiaya göre, dün gece saat 23.55'te kalkması beklenen Ankara-Gaziantep AJet uçağı, yolculara iletilen arıza nedeniyle rötar yaparak Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yaklaşık 45 dakika geç havalandı. Bilinmeyen bir nedenle Gaziantep'e iniş gerçekleştiremeyen uçak, gece geç saatlerde Adana'ya iniş yapmak zorunda kaldı. Yolcular, Adana Havalimanı'na indiklerinde kendilerini karşılayan havayolu yetkililerinin karayolu ile Gaziantep'e ulaşım teklifini reddederek, "Biz otobüsle gidemeyiz. Burada ilacı olan var, yaşlı olanlar var. Bizi neden mağdur ediyorsunuz? Otobüsle gidecek olsak Ankara'dan giderdik" şeklinde tepki gösterdi.

Bagaj teslim bölümünde yolcuları karşılayan havayolu firma yetkilisi ise, "Olağan şeyler bunlar, bazen olan şeyler" diyerek bu tip durumların zaman zaman yaşanabileceğini savundu. Yolcuların "Ne olağan şeyi ya" şeklinde tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

Etiketler ajet yolcu uçağı uçak ankara - gaziantep uçağı gaziantep rötar adana
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