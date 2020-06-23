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  4. 23 Haziran 2020 22:36

Akçakoca'da sel sonrası yaşam mücadelesi

Akçakoca liman mevkiinde etkili olan sağanak yağışta etkili olan dalgalardan kaçamayan iki kişi dalgakıranların arasına düşüp yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar tedavi altına alındı.

Akçakoca'da sel sonrası yaşam mücadelesi
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Olay, akşam saatlerinde Akçakoca liman mevkiinde meydana geldi. Akçakoca'da etkili olan yağış ve fırtınayla birlikte Karadeniz'de dalgalar da yükseldi. Liman mevkiinde dalgalardan kaçmaya çalışan 2 kişi, dalgakıranların arasına düştü.

Mahsur kalan ve yaralanan 2 kişiden biri durumu Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 yaralıyı bulundukları yerden çıkardı. İki kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

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