Akıl almaz dolandırıcılık kamerada! Öyle bir şey yaptı ki...

Sakarya'da yaşanan ve akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayında, gittiği kafede "annemi arayacağım" diyerek iş yeri sahibinin telefonunu alan bir kişi iş yeri sahibinin banka hesabından kaşla göz arasında 40 bin TL'yi kendi hesabına aktardı.

Sakarya'daki olay, 2 Eylül'de saat 18.00 sıralarında Serdivan ilçesi Mavi Durak bölgesindeki bir kafede meydana geldi. S. Ö., üzerinde kredi kartı ve nakit olmadığını belirterek, 120 TL'lik hesap tutarını iş yeri sahibinin IBAN'ına göndermek istedi. İş yeri sahibi O. A. da teklifi kabul edip, telefonundan hesap bilgilerinin olduğu mobil bankacılık uygulamasını açtı.

S. Ö., IBAN numarasına 120 TL'lik tutarı gönderdi. S. Ö., daha sonra annesini arayacağını söyleyip O. A.'dan telefonunu istedi.

O. A., arka planda mobil bankacılık uygulaması açık kalan telefonunu S. Ö.'ye verdi. S. Ö., uygulama üzerinden kendisine 40 bin TL gönderdi. S. Ö., ardından telefonu O. A.'ya geri verip, kafeden çıktıktan sonra, koşarak kaçtı.

Bir süre sonra hesabını kontrol eden ve parasının eksik olduğunu fark eden O. A., dolandırıldığını fark ederek güvenlik kamerası görüntüleri ile polise başvurdu.

O. A.'nın şikayetiyle harekete geçen polis ekipleri, S. Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, S. Ö.'nün kafedeki anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kafe çalışanı E.İ., "Olay yaşandığında buradaydım. Her zaman gelen müşterimiz. Burada tatlı yedi, çay içti. Hesabını ödemeye kalktığında, üzerinde nakit olmadığını söyledi. Bizim işletme sahibimiz O. Bey de IBAN adresini telefonundan açtı. 120 TL'lik hesap ücreti ödendi. Sonra 'Annemi arayacağım' diyerek telefonu, O. Bey’den aldı. Banka uygulaması da açık kaldığı için 2-3 dakikada kendi hesabına toplam 40 bin TL yollamış. Telefonu O. Bey’e geri verip, kapıdan çıktı. Kapıdan çıktıktan sonra da koşarak uzaklaşmış" dedi. (DHA)

DHA