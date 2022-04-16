  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı: Aldıkları paraları yola saçarak...

Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı: Aldıkları paraları yola saçarak...

Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı: Aldıkları paraları yola saçarak...

Gaziantep'te yaşanan hırsız-polis kovalamacası sonrası çaldıkları paraları yola saçarak kaçmaya çalışan 4 kadın yakalandı.

Gaziantep’te, bir binadan çaldıkları paraları yola saçarak kaçmaya çalışan ve polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan hırsızlık şüphelisi 4 kadın yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

 SABIKALI ÇIKTILAR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir bina içerisinden çıkan şüpheli şahısları yakalamaya yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma esnasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan ve bir binadan çaldıkları paraları yola saçarak kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi 4 kadın yakalandı.

Başta hırsızlık olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. 

Etiketler para hırsızlık olay
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir seçim anketi daha açıklandı; AK Parti seçmeni de MHP seçmeni de kararını değiştirdi
Yeni evlenecekler için kötü haber: Bir düğünün maliyeti ne kadar?
İstanbul'da baltalı yol verme dehşeti! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
İstanbul'da korkunç kaza: Otomobil ikiye bölündü
İstanbul'da yabancı uyruklu çakma büyücüden asalı saldırı
En çok satılan ikinci el otomobiller belli oldu: İşte ikinci elde en çok tercih edilenler
Polisle alay edilen videolar çeken Pakistanlı gözaltında
Ümit Özdağ'ı bile şaşırtan Afgan sayısı: ''Türkiye’de 1,5 milyon Afgan var!''
Sosyal medyadaki skndal Suriyeli paylaşımları için Emniyet'ten açıklama
Sokak ortasında yine eski eş dehşeti! Defalarca bıçakladı!