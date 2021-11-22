Aksaray'da korkunç olay! Eşini uykusunda bıçakladı

Aksaray'da bir kadın, uyuduğu sırada eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kolundan ve göğsünden bıçaklanan, bıçağın kırılan bölümü vücudunda saplı kalan kadın, çığlıklarını duyan komşuların polise ihbarıyla eşinin elinden kurtarıldı.

Aksaray'da Hasas Mahallesi Sefa Altınsoy Caddesi'nde bulunan binada saat 07.30 sıralarında, iddiaya göre Ramazan U. (65), henüz bilinmeyen nedenle evde uyuyan eşi Sevgül U.'ya (51) mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı.

Kolundan 1 ve göğsünden aldığı 3 bıçak darbesiyle uyanan ve kanlar içinde kalan Sevgül U., çığlık atarak komşularından yardım istedi.

BIÇAĞIN KIRILAN KISMI VÜCUDUNDA SAPLI KALDI

Kadının bağırmasını duyan komşuları da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sevgül U., ihbarla eve gelen ekipler tarafından eşinin elinden kurtarıldı.

Sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevgül U.'nun, röntgen çekilmesi sonucu, bıçağın kırılıp vücudunda saplı kaldığı anlaşıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ameliyata alınan kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay sırasında eli ve yüzü kanlar içinde kalan Ramazan U. da polis ekiplerince gözaltına alındı.