Alaattin Çakıcı'nın adamı ''Bir bacağın lafı mı olur'' deyip kendine sıktı!

Alaattin Çakıcı'nın "Organize Suç Örgütü Kurmak" ve bu kapsamda çeşitli suçlara azmettirmek suçlamasıyla İstanbul 6. Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak 17 yıl hapis cezası aldığı dava dosyasının detayları ortaya çıktı. Davanın iddianamesinde Çakıcı'nın adamları 22 ayrı eylem ile suçlanıyor. Çakıcı, 'örgüt lideri' kabul edildiğinden ilgili kanuna göre doğrudan bağlantısı görülmeyen eylemlerden de sorumlu tutuluyor.

"BİR BACAĞIN LAFI MI OLUR?"

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, iddianamede Çakıcı'nın disiplinli ve sert olduğu belirtilerek 'yanlış' yapan adamlarından birinin nasıl cezalandırıldığı da detaylarıyla anlatılıyor. İddianameye göre Çakıcı, 'adını kullanarak' bazı şahıslara baskı yapan ve bu eylemlerinden rahatsız olduğu bir adamına 'kendi kendini cezalandırması için' haber gönderdi. Bunun üzerine Ömer adlı kişi 'Abi öncelikle selam eder ellerinden öperim, çok başını ağrıtmayacağım. İstemeyerek de olsa sebep verdiğimiz bu olaydan dolayı özür dilerim. Sen bizim abimizsin, bir bacağın lafı mı olur, nereye istersen oraya sıkarım' mesajıyla kendini bacağından vurdu.

"ÜZÜLDÜĞÜMÜ GÖSTERMEK İÇİN SIKTIM"

Bu anlar da yanındakiler tarafından kayda alındı. Kendini vuran zanlı dosyaya giren ifadesinde Alaattin Çakıcı'nın bu konuda kendisinden bir talebi olmadığını söyleyerek "Adını kullanarak bir şahıstan para aldığım dedikodusu yapılmış. Bu da Alaattin Çakıcı'nın kulağına gitmiş. 'Artık ziyaretime gelmesin' demiş. Eskiden beri görüştüğüm sevdiğim bir ağabeyimdir. Dedikodusu dönen olayı gerçekleştirmediğimi, bunu kanıtlamak için ve ne kadar üzüldüğümü belirtmek için de ayağıma ateş ettim" dedi.